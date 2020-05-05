25 sulama projesi ile 300 bin kişiye istihdam

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı arasında sulama tesislerinin yapımı konusunda protokol imzalandı. Protokole göre değişik illerde hayata geçirilecek 25 sulama projesiyle 300 bin kişiye istihdam sağlanacak. "3 milyon 200 bin dekar civarında araziyi sulayacak projeler ile çiftçimizin yanında olacağız. Söz konusu projelerin tamamlanması ile ülke ekonomisine yıllık 2.5 milyar lira katkı sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

TASARRUF DA SAĞLANACAK

Sulamaya yapılan yatırımlar ile suya hasret toprakları suyla buluşturduklarını kaydeden Bakan Pakdemirli, "Türkiye'de suyun dörtte üçü sulamada kullanılıyor. Bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz. Böylelikle yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanacak" diye konuştu.