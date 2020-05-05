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Haberler Ekonomi Ankara-Sivas YHT hattında sona yaklaşılıyor

Ankara-Sivas hattında sona yaklaşılıyor

ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 400 kilometrelik Ankara-Sivas () hattı projesiyle ilgili, "Bu yıl içinde Sivas ile Ankara'yı birbirine bağlayıp, iki il arasındaki mesafeyi 12 saatten 2 saate düşüreceğiz." dedi.

Ankara-Sivas YHT hattında sona yaklaşılıyor

05.05.2020, 14:20 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020,16:00

Bakan Karaismailoğlu, hattaki çalışmalara ilişkin bilgi almak için TCDD yetkilileri ve yüklenicilerle video konferans yöntemiyle toplantı yaptı. Karayolları Genel Müdürlüğündeki (KGM) toplantının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, Ankara-Sivas hattını açmanın kendilerine nasip olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Karaismailoğlu, hattın bir an önce hizmete açılması için ekip olarak yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirterek, dünyadaki sayılı büyük projeler arasında yer alan hattı hizmete açarak Türkiye'deki YHT ağını genişleteceklerini bildirdi.

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