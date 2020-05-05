Bakan Karaismailoğlu, hattaki çalışmalara ilişkin bilgi almak için TCDD yetkilileri ve yüklenicilerle video konferans yöntemiyle toplantı yaptı. Karayolları Genel Müdürlüğündeki (KGM) toplantının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT hattını açmanın kendilerine nasip olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Karaismailoğlu, hattın bir an önce hizmete açılması için ekip olarak yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirterek, dünyadaki sayılı büyük projeler arasında yer alan hattı hizmete açarak Türkiye'deki YHT ağını genişleteceklerini bildirdi.
Ankara-Sivas YHT hattında sona yaklaşılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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