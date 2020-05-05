Batı’nın yaşlı nüfusu ve sağlık yatırımcısı için Türkiye cazibe merkezi

Korona virüs nedeniyle Türkiye'ye gelmek isteyen Batılı yaşlı nüfus, tedavi merkezleri yatırımlarını da Türkiye'ye çekiyor. Türkiye'nin pandemi sırasında, yaşlılarını ölüme terk eden Batı anlayışının tam tersine gösterdiği itina yüzlerce yaşlı AB ülkesi vatandaşının Türk vatandaşlığına geçme kararı almasına neden olmuştu. Bu eğilim üzerine büyük emeklilik sigorta şirketlerinin Türkiye'de huzurevi ve yaşlı tedavi merkezleri kurmak için harekete geçtiği ortaya çıktı. Bir Alman emeklilik şirketi Çanakkale'de, bir Fransız grubu İstanbul ve Antalya'da ve bir Mısırlı şirket de Akdeniz bölgesinde yatırım yapmak için Türk ortak arayışına girdi. Beta Vatandaşlık şirketinin Başkanı Ali Altunkara, büyük bir Alman sigorta şirketinin en az 10 dönüm olmak üzere bin dönüme kadar özellikle Çanakkale'de arazi alarak huzurevi kurmak istediğini bunun için kendilerine teklif getirdiklerini söyledi. Günya Şirketler Grubu Başkanı Ali Güney de, Fransız bir grubun ilk etapta 10 milyon dolarlık yatırımla İstanbul'da otel yatırımı yapmak istediklerini ardından da yaşlılar için bir hastane kurmak istediklerini söyledi. Elit Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Bünyamin Esen, grubun Körfez bölgesi ve Malezya'da 30'a yakın tedavi merkezinin bulunduğunu belirterek, Türkiye'de de bir Türk ortakla alternatif tıp merkezi ve hastane kurmak istediğini söyledi.

İBRAHİM ACAR