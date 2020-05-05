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Haberler Ekonomi Benzinlik marketinde gece yarısı kuyruğu

Benzinlik marketinde gece yarısı kuyruğu

Benzinlik marketinde gece yarısı kuyruğu
Giriş Tarihi: 5.5.2020

Korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 31 şehirde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından, İzmirliler benzinlik marketlerine akın etti. Sigara ve içecek ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak kuyruğa giren bazı vatandaşların maske takmadığı görüldü.

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