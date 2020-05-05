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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 5 Mayıs Salı döviz kuru...

Dolar ve euro ne kadar? soruları özellikle döviz yatırımcısı tarafından merakla araştırılıyor. Dolar yükseldi mi? Euro ne kadar? Kovid 19 pandemisinin dövize etkisi ne oldu? merakla takip ediliyor. İşte 5 Mayıs Salı döviz kuru...