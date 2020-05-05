Ege ihracatını tarım sektörü ayakta tuttu

Nisan ayında, Türkiye'nin ihracatı yüzde 41'lik düşüşle 8 milyar 350 milyon dolara düşerken, 819 milyon dolarlık ihracata imza atan Ege İhracatçı Birlikleri'nde (EİB) 2019 yılı nisan ayına göre ihracatta yüzde 26'lık kayıp yaşandı. EİB, 2019 yılı nisan ayında 1 milyar 101 milyon dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırmıştı.

YÜZDE 45'LİK DİLİM

Nisan ayında EİB'den yapılan sanayi ürünleri ihracatı yüzde 40'lık düşüşle 639 milyon dolardan, 385 milyon dolara gerilerken, Madencilik sektörünün ihracatı ise; yüzde 25'lik azalışla 81 milyon dolardan, 61 milyon dolara indi. EİB bünyesindeki 7 tarım birliğinin ihracatı ise sadece yüzde 2'lik azalış yaşadı ve 371 milyon dolarda tutundu. Tarım ve gıda ürünleri, Ege İhracatçı Birlikleri'nin 2019 yılı nisan ayındaki 1 milyar 101 milyon dolarlık ihracatından yüzde 35 pay alırken, EİB'nin 2020 yılı nisan ayındaki 819 milyon dolarlık ihracatında yüzde 45'lik dilimle temsil edildi.