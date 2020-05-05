Enflasyon 5 ayın en düşük seviyesinde

Nisanda aylık bazda yüzde 0.85 artan enflasyon, yıllık bazda yüzde 10.94 ile Kasım 2019'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Nisanda aylık bazda en yüksek artış yüzde 4.66 ile çeşitli mal ve hizmetlerde görülürken, giyim ve ayakkabıda yüzde 4.08, gıdada ise yüzde 2.53 artış oldu. Aylık bazda fiyatı en çok artan ürün yüzde 46.18 ile sarımsak, fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 43,.5 ile patlıcan oldu. Aylık bazda TÜFE yüzde 0.85, Yİ-ÜFE yüzde 1.28 artış gösterdi.