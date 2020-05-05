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Haberler Ekonomi Enflasyon 5 ayın en düşük seviyesinde

5 ayın en düşük seviyesinde

Enflasyon 5 ayın en düşük seviyesinde
Giriş Tarihi: 5.5.2020

Nisanda aylık bazda yüzde 0.85 artan enflasyon, yıllık bazda yüzde 10.94 ile Kasım 2019'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Nisanda aylık bazda en yüksek artış yüzde 4.66 ile çeşitli mal ve hizmetlerde görülürken, giyim ve ayakkabıda yüzde 4.08, gıdada ise yüzde 2.53 artış oldu. Aylık bazda fiyatı en çok artan ürün yüzde 46.18 ile sarımsak, fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 43,.5 ile patlıcan oldu. Aylık bazda TÜFE yüzde 0.85, Yİ-ÜFE yüzde 1.28 artış gösterdi.

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