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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak uluslararası yatırımcılarla görüşecek

uluslararası yatırımcılarla görüşecek

, uluslararası yatırımcılarla telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantıda bir araya gelecek. Toplantı, basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak uluslararası yatırımcılarla görüşecek

05.05.2020, 17:54

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre; Citigroup ve Societe Generale ile 6 Mayıs Çarşamba günü saat 16.00'da düzenlenecek toplantı, basına kapalı olacak.

ANA GÜNDEM KORONAVİRÜSLE MÜCADELE
Bakan Albayrak, uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin ekonomi ve finans politikalarını anlatacak. Koronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye'nin aldığı ekonomik tedbirlerin yanı sıra, salgından sonraki sürece ilişkin de Türkiye'nin nasıl bir ekonomi politikası izleyeceği konusunda detayları paylaşacak. Telekonferans toplantısının ana konularından birisini de Türkiye'nin koronavirüs mücadelesi oluşturacak.

TÜRKİYE'NİN TARİHİ BİR BAŞARI ORTAYA KOYDUĞUNA DİKKAT ÇEKECEK
Bakan Albayrak'ın, salgınla mücadelede Türkiye'nin tarihi bir başarı ortaya koyduğuna dikkat çekeceği öğrenildi. Bakan Albayrak, toplantıda özellikle Türkiye'ye inanıp uzun vadeli yatırım yapan portföy yatırımcıların merak ettikleri konularda sorularını da yanıtlayacak.

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