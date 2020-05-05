Bakan Albayrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Yarınlarımızın mimarı kadınların, iş hayatının her alanındaki dik duruşları bizlere güç veriyor. Yasemin Hanım'ın vurguladığı gibi istihdamı koruyacak ve süreçten etkilenen her vatandaşımızın arkasında durmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.
Yarınlarımızın mimarı kadınların, iş hayatının her alanındaki dik duruşları bizlere güç veriyor.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 5, 2020
Yasemin Hanım'ın vurguladığı gibi istihdamı koruyacak ve süreçten etkilenen her vatandaşımızın arkasında durmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/063tnCzWxs
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak uluslararası yatırımcılarla görüşecek
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan #BirlikteBaşaracağız paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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