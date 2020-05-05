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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan #BirlikteBaşaracağız paylaşımı

'tan #BirlikteBaşaracağız paylaşımı

, Twitter hesabından #BirlikteBaşarağız etiketiyle paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak paylaşımında, ''Yarınlarımızın mimarı kadınların, iş hayatının her alanındaki dik duruşları bizlere güç veriyor. Yasemin Hanım’ın vurguladığı gibi istihdamı koruyacak ve süreçten etkilenen her vatandaşımızın arkasında durmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan #BirlikteBaşaracağız paylaşımı

05.05.2020, 21:40

Bakan Albayrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Yarınlarımızın mimarı kadınların, iş hayatının her alanındaki dik duruşları bizlere güç veriyor. Yasemin Hanım'ın vurguladığı gibi istihdamı koruyacak ve süreçten etkilenen her vatandaşımızın arkasında durmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak uluslararası yatırımcılarla görüşecek

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