Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan #BirlikteBaşaracağız paylaşımı

Bakan Albayrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Yarınlarımızın mimarı kadınların, iş hayatının her alanındaki dik duruşları bizlere güç veriyor. Yasemin Hanım'ın vurguladığı gibi istihdamı koruyacak ve süreçten etkilenen her vatandaşımızın arkasında durmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Yarınlarımızın mimarı kadınların, iş hayatının her alanındaki dik duruşları bizlere güç veriyor.



Yasemin Hanım'ın vurguladığı gibi istihdamı koruyacak ve süreçten etkilenen her vatandaşımızın arkasında durmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/063tnCzWxs — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 5, 2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak uluslararası yatırımcılarla görüşecek