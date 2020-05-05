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Haberler Ekonomi “İhracat için moral bozmaya gerek yok”

için moral bozmaya gerek yok”

“İhracat için moral bozmaya gerek yok”
Giriş Tarihi: 5.5.2020

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Batı kapılarından yapılan son 5 günlük araç çıkışlarına bakıldığında, çıkış sayısının bir önceki 5 güne göre yüzde 65 artarak 1.160 araç olduğunu belirterek, "2019'un aynı dönemi ile karşılaştırıldığında taşıma sayıları aynı seviyesine ulaştı. Bu artış, mayıs ayı ile beraber ihracattaki kayıpların hızla telafi edileceğini göstermekte. İhracat için moral bozmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

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