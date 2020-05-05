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Haberler Ekonomi İzmir’de pazarın en ucuzu patlıcan

’de pazarın en ucuzu patlıcan

İzmir’de pazarın en ucuzu patlıcan
Giriş Tarihi: 5.5.2020

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Nisan ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 57.66'lık artışla sarımsak oldu. İzmir'de Nisan ayında geçen aya göre fiyatı düşen ürünlerin başında patlıcan geldi. Nisan ayında patlıcan fiyatı yüzde 45.36 düşerken, bu ürünü fiyatı yüzde 36.48 düşen salatalık ile fiyatı yüzde 32,74 düşen kabak izledi. Semt pazarlarında sarımsağın ortalama kilo fiyatı 60 liradan başlarken, patlıcan 2 ile 4 lira arasında satılıyor.

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