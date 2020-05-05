“Korona virüs salgınını fırsata çevirebiliriz”

Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu, "Tarım sektöründe 'Koronavirüs' salgınını fırsata çevirebiliriz" dedi. İbişoğlu, "Bölgelerin kendilerine özgü özellikleri, iklim ve verimli toprak yapımızla tarım-sal üretimde çok alternatifli büyük bir potansiyele sahibiz" diye konuştu. Salgınla birlikte dünya ölçeğin-de tarımın öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirten Tire Zira-at Odası Başkanı Halil İbişoğlu, "Yeterli üreti-mi yapmazsak aç kalırız, üretirsek dünyayı besleriz, bu güce sahibiz" dedi. Dünya pazarlarına ihraç ettiği-miz çok sayıda tarımsal ürünü-müz olduğunu hatırlatan İbişoğlu, "Hemen hemen her çeşit yaş meyve ve sebze, fındık, üzüm, kayısı ve incir gibi kuru meyve üretiminde rakibimiz bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

DERS ÇIKARILDI

Dane mısır, ayçiçeği, pirinç, bakliyat ürünleri ve buğdayda yeterli üretim olmadığından açığın ithalatla karşılandığını hatırlatan Başkan İbişoğlu, "Dünyadaki kovid 19 salgını bize çok şey öğretti. Gün gelir de bazı ürünleri ithal edemezsek bu açığımızı yeni bir üretim planlaması ile karşı-layabilmemiz gerekebilir. İhtiyaç fazlası tarımsal ürünleri de dış pazarlara satabiliriz. Bugün nasıl tıbbi cihaz ve sağlık gereçlerini ABD dahil birçok ülkeye gönderiyorsak, tarımda stratejik güç olabiliriz" dedi.



"ÇİFTÇİMİZİ TOPRAĞINDAN KOPARMAMAK DOĞRU KARAR"

Halil İbişoğlu, "Salgınla mücadele ettiğimiz şu günlerde Tarım Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun çiftçimizin tarlasında üretime devam etmesi yönünde aldıkları karar memnuniyet verici. Uygulamada, Valiler, Kaymakamlıklar, Tarım Orman Müdürlükleri ve Ziraat Odaları da koordinasyon içinde çalışarak çiftçimize gerekli desteği sağlıyor. Ekim ve dikim döneminin son hızla sürdüğü bu günlerde çiftçimizi toprağından, bağından, bahçesinden koparmamak en akılcı davranış" şeklinde konuştu.

Nadir UYSAL