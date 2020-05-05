Mülk sahiplerine dayanışma çağrısı

Türk halkının birbirine kenetlenerek her türlü güçlüğün üstesinden gelebileceğini kaydeden Mutlu, "Mühim olan birlik beraberliğimizi korumak, toplum içinde yardımlaşma ve dayanışma duygusunu hakim kılmaktır. Bu çerçevede işyerini veya evini esnaf sanatkarlara kiralayan mülk sahiplerinden anlayış bekliyoruz. Üyelerimizin büyük kısmı Bakanlık kararı ile kepenk indirmiş durumda. Kalan işyerleri de iş yapamıyor. Sokaklar boş, insanlar gıda ve sağlık dışında alışveriş yapmıyor. Taksiler, dolmuşlar boş dolaşıyor. Bu durum da doğrudan halka hizmet veren üyelerimizi çok zor duruma sokuyor" diye konuştu.

UZLAŞMA ARANMALI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, kiracısı olan esnafın kiralarını dondurduğunu hatırlatan Başkan Mutlu, "Mülk sahipleri de esnaf sanatkarlarla uzlaşmanın yolunu aramalı. Normal döneme geçiş olsa bile üyelerimizin bir süre daha eski iş potansiyelini yakalayamayacakları görülüyor. Dolayısıyla hiç olmazsa çok ağır tahribata yol açan iki ay için uzlaşı aranmalı. Mülk sahipleri ihtiyaçları yoksa son iki ayın kira bedelini almayabilir. Bir başka seçenek, iki ayın kira bedel toplamının 12 aya bölünmesi veya iki aylık kiranın sadece birinin alınması ya da kira indirimi yapılmasıdır. Bunlar çok güzel jestler olur, virüse karşı verilen ekonomik mücadeleye de önemli katkı koyulur" dedi.



"DOSTUNUZA SAHİP ÇIKIN"

Esnaf sanatkarların kolay kolay adres değiştirmediğine değinen Mutlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Mülkünüzde uzun yıllar aynı esnaf kiracınız bulunuyorsa ve ödemelerini aksatmıyorsa, kiracınızla uyumlusunuz demektir. Kiracınızın 15-20 yıl mülkünüzde kalması, onunla sorun yaşamadığınızı, kiracınızla bir yakınlık, bir bağ, dostluk ilişkisi kurduğunuzu gösterir. O zaman dostunuza yardımcı olun. Aksi halde ödenemeyen ve biriken kira bedelleri nedeniyle mülk sahipleriyle anlaşamayan kiracıların, işyerini kapatma ve dükkanı boşaltma ihtimali yüksek olacaktır. Böyle sıkıntılı bir dönemde mülk sahipleri için de yeni kiracı bulmak güç olacak, işyerlerinin uzun süre boş kalması ekonomik işleyişi de olumsuz etkileyecektir. Kanaatimizce en doğru yol, her kesimin sıkıntı yaşadığı süreçte mülk sahiplerinin de elini taşın altına sokması, esnaf kiracılarıyla uzlaşma yoluna gitmesi olacaktır. Sıkıntılı dönem bitince yaşanması muhtemel ekonomik sorunlar işletmelerin faaliyetleri ile aşılacaktır. O nedenle küçük işletmelere sahip çıkılmalı, mülk sahipleri de esnaf kiracıları ile dayanışma içinde ülkenin ekonomik mücadelesine katkı koymalıdır."