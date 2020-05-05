Bayram sonrası havayolu uçuşlarının açılmasıyla hareketlenme beklenen turizm sektörüyle ilgili pandemi planı hazırlandı. Otellere sertifikasyon sürecinde de sona gelindi. Turizmde yeni dönemin belli başlı kuralları şu şekilde olacak:
● Tesislere giriş yapan her turiste mutlaka maske temini sağlanacak.
● Tüm transfer araçlarında dezenfektan yer alırken araçların yan koltukları boş bırakılacak.
● Otel resepsiyonlarına sosyal mesafe çizgileri eklenecek.
● Her turistin ateşi ölçülecek.
● Otellerde, acil durumlar için karantina alanları oluşturacak.
Personel için özel koruyucu kıyafetler bulundurulacak.
● Turistik tesislerde personele tahliye için özel eğitim verecek.
● Lobi ve fuaye alanlarındaki bekleme, dinlenme ve oturma alanlarında koltuk sayıları en az seviyeye çekilerek sosyal mesafe işaretlemeleri yapılacak.
● Odalar Türk Standartarı Enstitüsü tarafından belirlenen hijyen malzemeleri ile temizlenecek.
● Odalarda havlu, nevresim gibi ürünler tek kullanımlık olacak.
● Odalardaki su ısıtıcıları, televizyon ve klima kumandaları her misafir otelden ayrıldığında detaylı şekilde dezenfekte edilecek.
● Odalar 12 saat boş bırakılacak.
● Otellerdeki yüzme havuzu suyundaki klor seviyesi açık havuzlarda 1-3 ppm, kapalı havuzlarda 1ile 1.5 ppm arasında tutulacak. ● Şezlong mesafeleri 2 metre açılacak.
BETÜL ALAKENT
Turizmde pandemi planı hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.