Turizmde pandemi planı hazır

Bayram sonrası havayolu uçuşlarının açılmasıyla hareketlenme beklenen turizm sektörüyle ilgili pandemi planı hazırlandı. Otellere sertifikasyon sürecinde de sona gelindi. Turizmde yeni dönemin belli başlı kuralları şu şekilde olacak:

● Tesislere giriş yapan her turiste mutlaka maske temini sağlanacak.

● Tüm transfer araçlarında dezenfektan yer alırken araçların yan koltukları boş bırakılacak.

● Otel resepsiyonlarına sosyal mesafe çizgileri eklenecek.

● Her turistin ateşi ölçülecek.

● Otellerde, acil durumlar için karantina alanları oluşturacak.

Personel için özel koruyucu kıyafetler bulundurulacak.

● Turistik tesislerde personele tahliye için özel eğitim verecek.

● Lobi ve fuaye alanlarındaki bekleme, dinlenme ve oturma alanlarında koltuk sayıları en az seviyeye çekilerek sosyal mesafe işaretlemeleri yapılacak.

● Odalar Türk Standartarı Enstitüsü tarafından belirlenen hijyen malzemeleri ile temizlenecek.

● Odalarda havlu, nevresim gibi ürünler tek kullanımlık olacak.

● Odalardaki su ısıtıcıları, televizyon ve klima kumandaları her misafir otelden ayrıldığında detaylı şekilde dezenfekte edilecek.

● Odalar 12 saat boş bırakılacak.

● Otellerdeki yüzme havuzu suyundaki klor seviyesi açık havuzlarda 1-3 ppm, kapalı havuzlarda 1ile 1.5 ppm arasında tutulacak. ● Şezlong mesafeleri 2 metre açılacak.

BETÜL ALAKENT