Haberler Ekonomi Altın fiyatları ne kadar? 6 Mayıs Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın yükseldi mi? soruları merak ediliyor Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını altın piyasasını nasıl etkiledi? İşte 6 Mayıs Perşembe altın fiyatları...