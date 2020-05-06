Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. İstanbul'da, dün kapanışta çeyrek altın 628,00 lira, Cumhuriyet altını 2.570,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,05 yükselişle 387,00 liradan işlem gördü. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 6 Mayıs Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları....
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 387,47 TL
SATIŞ: 387,57 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 622,00 TL
SATIŞ: 635,60 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.240,40 TL
SATIŞ: 1.271,10 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 2.038,28 TL
SATIŞ: 2.079,29 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 2.110,00 TL
SATIŞ: 2.142,00 TL
Altın fiyatları ne kadar? 6 Mayıs Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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