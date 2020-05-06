Bakan Varank: 18 milyar TL'lik yatırımın önü açıldı

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mart'ta düzenlediğimiz teşvik belgeleriyle 27 bin istihdam oluşturacak 18 milyar TL'lik yatırımın önü açıldı. İlk çeyrekte öngörülen istihdam ve sabit yatırımlar geçen seneye göre arttı. Yeni normale geçişte yatırımlarla elimizi güçlendirip rekabetçiliğimizi artıracağız" ifadelerini kullandı.

Mart'ta düzenlediğimiz teşvik belgeleriyle 27 bin istihdam oluşturacak 18 milyar TL'lik yatırımın önü açıldı.



İlk çeyrekte öngörülen istihdam ve sabit yatırımlar geçen seneye göre arttı.



Yeni normale geçişte yatırımlarla elimizi güçlendirip rekabetçiliğimizi artıracağız pic.twitter.com/NPu2LXClnE — Mustafa Varank (@varank) May 6, 2020