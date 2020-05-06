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Haberler Ekonomi Bakan Varank: 18 milyar TL'lik yatırımın önü açıldı

: 18 milyar TL'lik yatırımın önü açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , Mart'ta düzenledikleri teşvik belgeleriyle 27 bin oluşturacak 18 milyar TL'lik yatırımın önünün açıldığını açıkladı.

Bakan Varank: 18 milyar TL'lik yatırımın önü açıldı

06.05.2020, 13:18

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mart'ta düzenlediğimiz teşvik belgeleriyle 27 bin istihdam oluşturacak 18 milyar TL'lik yatırımın önü açıldı. İlk çeyrekte öngörülen istihdam ve sabit yatırımlar geçen seneye göre arttı. Yeni normale geçişte yatırımlarla elimizi güçlendirip rekabetçiliğimizi artıracağız" ifadelerini kullandı.

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