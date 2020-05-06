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'tan uluslararası yatırımcılara kritik mesajlar

Son dakika haberine göre , uluslararası yatırımcılarla telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Albayrak, yatırımcılara 'nin ekonomi ve finans politikalarını anlatırken; önemli açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan uluslararası yatırımcılara kritik mesajlar

06.05.2020, 17:04 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020,17:21

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası yatırımcılarla telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Albayrak, yatırımcılara Türkiye'nin ekonomi ve finans politikalarını anlatırken; önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar...
- Yılın son çeyreğinde toparlanma bekliyorum.
- Ek teşvik paketlerine tabii ki ihtiyaç duyulabilir.
- Pandemi öngörü yapmayı zorlaştırıyor.
- Enflasyon konusunda bu yıl baskı beklemiyorum
- (Swap görüşmeleri) G20 ile görüşüyoruz, sonuçlandırılması konusunda iyimserim
- Swap görüşmeleri sonuçlandıkça açıklayacağız
- Swap görüşmeleri devam ediyor, birden fazla anlaşma olabilir
- Türkiye'nin rezervleri fazlasıyla yeterli seviyede
- TCMB dalgalı kur rejimine bağlı kalmaya devam edecek
- TCMB'nin brüt ya da net rezerv hedefi yok
- 2020'de Hazine'nin çevirmesi gereken dış borç sadece 4,7 milyar dolar düzeyinde
- Bankalar ve özel sektör borçlarının tamamına yakınını çok rahat çeviriyor
- Kamunun yıl sonuna kadar çevirmesi gereken dış borç tutarı 4,7 milyar dolar ile sınırlı
- (Sermaye kontrolü sorusu) Defalarca yanıt verdim, sermaye kontrolü olmayacak
- IMF ile swap masada değil
- En kötü senaryoda ekonomik aktivite ikinci yarıda normale dönecek
- İhracat ve turizmde düşüş olsa da, emtia fiyatlarındaki düşüş ile cari dengede önemli değişiklik olmayacak, ihracatçılarımızı destekliyoruz

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