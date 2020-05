Kadınların dik duruşu bize cesaret veriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Kadınların, iş hayatının her alanındaki dik duruşları bizlere güç veriyor" dedi. Bakan Albayrak, Twitter hesabından "Birlikte Başaracağız" başlığı ile yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Yarınlarımızın mimarı kadınların, iş hayatının her alanındaki dik duruşları bizlere güç veriyor. Yasemin Hanım'ın vurguladığı gibi istihdamı koruyacak ve süreçten etkilenen her vatandaşımızın arkasında durmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." Öte yandan Bakan Berat Albayrak, bugün uluslararası yatırımcılarla telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantıda bir araya gelecek.