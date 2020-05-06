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Kısa Çalısma Ödeneği’nde ödemeler başladı

Kısa Çalısma Ödeneği’nde ödemeler başladı
Giriş Tarihi: 6.5.2020

Kısa Çalışma Ödeneği'nde ödemeler, dün itibariyle yapılmaya başlandı. Nisan ayında çalışılmayan günler için kısa çalışma ödeneği dün hesaplara yatırıldı. Kısa Çalışma Ödeneği'ni hak edebilmek için asgari 450 gün prim yatırılmış olması ve son 60 gün içinde kesintisiz olarak prim ödemesinin yapılmış olması gerekiyor. Kısa Çalışma Ödeneği başvurularında iş verinin çalışanlarla ilgili beyanı esas alınıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıkladığı son rakama göre kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 300 bin firma, 3.2 milyon çalışan için başvurdu.

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