Manisa dünyaya arı zehiri pazarlıyor

Birçok hastalığının tedavisinde kullanılan arı zehrinin gramı yurtdışına 600 liradan satılıyor. Avrupa'nın korona virüs salgınından daha fazla etkilenmesi de, Türk üreticilerinin kazancını katlıyor. Manisa'da Murat Almışlar ve Mustafa Gökçalı'nın ürettiği arı zehiri, dünya yıldızlarının cilt bakımları için ve birçok hastalığının tedavisinde kullanılıyor. Yaklaşık 3 milyon arı ile üretim yaptıklarını belirten Almışlar, "Arı zehiri kozmetik sektöründe yüz gerdirici, ağrı kesici krem olarak kullanılıyor. Tıp sektöründe ise kas hastalıklarında, kanser tedavilerinde kullanılıyor. Ayrıca panzehir olarak da kullanılabiliyor" dedi.

NERMİN UÇTU