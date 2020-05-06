Marketler de maske satabilecek

Maske satışı konusunda sektör temsilcileri ile Ticaret Bakanlığı yetkililerinin tavan fiyat belirlemek ve üretim, dağıtım politikalarını belirlemek üzere bir araya geldikleri öğrenildi. Maskelerin marketlerde de satışa sunulabilmesi için genelge hazırlandığı ifade edilirken, buna göre, bir maske en fazla 1 TL'ye satılabilecek. Denetimi, Ticaret Bakanlığı ile İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yapacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, medikal sektörünün yanı sıra vatandaşların da uzun süredir beklediği maske satışına başlanacağı açıklamasının ardından medikal sektörü temsilcileri ile Ticaret Bakanlığı, düzenlemenin ayrıntıları için bir araya geldi.

N 95 DE SATILACAK

Maskelerin market ve gross marketlerde de satılabilmesi için bir genelge hazırlandığı öğrenilirken, satışa ilişkin detaylar da netleşti. Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak olan düzenlemeye göre eczanelerle birlikte market ve gross marketler de vatandaşa maske satabilecek. Maske satışında üst limit ise 1 TL olarak belirlendi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ulusa Sesleniş konuşmasında ifade ettiği "Türlerine göre üst fiyat belirlenmesi" politikası kapsamında ise N 95 gibi bazı cerrahi tür maskelerin fiyatı daha fazla olabilecek.



DENETİMLER SIKLASIYOR

Eczane ya da marketler isterse 1 TL'nin altında satış yapabilecek ancak, bunun üstüne çıkılamayacak. Maske satışının başlamasıyla birlikte kurumlar da sıkı denetime başlayacak. Denetimlerin Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılacağı öğrenilirken, alım gücü olmayan vatandaşa maske dağıtımının da süreceği belirtildi.

BARIŞ ŞİMŞEK