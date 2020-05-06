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Haberler Ekonomi Merkez Bankası'ndan piyasaya 33 milyar liralık doping!

Merkez Bankası'ndan piyasaya 33 milyar liralık doping!

() piyasaya yaklaşık 33 milyar lira verdi. vadeli ihaleye 31 milyar 800 milyon liralık, vadeli ihaleye ise 42 milyar 600 milyon liralık teklif geldi.

Merkez Bankası'ndan piyasaya 33 milyar liralık doping!

06.05.2020, 13:45

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), iki repo ihalesi ile piyasaya yaklaşık 33 milyar lira verdi.

TCMB'nin bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 12 Mayıs vadeli repo ihalesi 14 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira ve 13 Mayıs vadeli repo ihalesi 17 milyar 999 milyon 999 bin 993 lira sonuçlandı.

12 Mayıs vadeli ihaleye 31 milyar 800 milyon liralık, 13 Mayıs vadeli ihaleye ise 42 milyar 600 milyon liralık teklif geldi.

İhalelerde basit faiz yüzde 8,75, bileşik faiz yüzde 9,14 seviyesinde gerçekleşti.

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