Otobüs biletine ‘tavan fiyat’ freni

Şehirlerarası yolculuklarda daha önce ödediği bilet parasının 3-4 katını ödemek zorunda kalan vatandaşlar büyük bir mağduriyet yaşarken, otobüs firmaları da bu durumu yolcu kapasitelerinin yarı yarıya düşürülmesi ile açıklamaya çalışmıştı. Ulaştırma Bakanlığı hem vatandaşı hem de firmaları mağdur etmeyecek yeni bir çalışma hazırladı. Bu kapsamda kilometre bazlı hazırlanan fiyat çalışmasının tamamlanarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduğu öğrenildi.

SALGIN BİTENE KADAR

Buna göre otobüslerde yüzde 50 ile yüzde 100 arasında artış yapılabilecek. Bu artış, yüzde 100'ü geçemeyecek. Örneğin; İstanbul-Hakkari arası en uzak mesafe bilet tarifesi normalde kişi başı 200 TL ise, şu an bu rakam 400 TL olarak belirlenecek, ardından ise açıklanacak kilometre tarife ücretine bölünerek baz fiyat ortaya çıkacak. Yani bilet 400 TL'den daha ucuza gelecek.

BARIŞ ŞİMŞEK