Promosyonlu satışlarda alan da memnun satan da

Ekonomi yazarımız Faruk Erdem, vatandaşlara 11 Mayıs günü açılacak AVM'lere giderken sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmeleri önerisinde bulundu. Birçok markanın, mağazaları kapalı olduğu süre zarfında ilginç bir satış yöntemine girdiğini hatırlatan Erdem, "Örneğin bir giyim firması 300 TL'lik alışveriş çeki satıyor ve müşteri bu çek karşılığında AVM açıldığında mağazadan 500 liralık alışveriş yapabiliyor. Bu ve benzer uygulamaların hem vatandaşın cebine hem de mağazanın cirosuna olumlu yansımaları olacak" dedi.

FATİH ŞENDİL