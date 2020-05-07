18 milyarlık yatırım 27 bin istihdam

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mustafa Varank, "İlk çeyrekte öngörülen istihdam ve sabit yatırımlar geçen seneye göre arttı. Yeni normale geçişte yatırımlarla elimizi güçlendirip rekabetçiliğimizi artıracağız" değerlendirmesinde bulundu. 1-31 Mart tarihleri arasında 9.9 milyar TL sabit yatırım tutarı olan 316 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilerek 9 bin 652 vatandaş bu firmalarda istihdam edildi.

İMALAT SEKTÖRÜ

18 milyar TL sabit yatırım tutarı olan 816 yeni yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Bu yatırımların gerçekleştirilmesi ile 27 bin 52 vatandaşın istihdam edilmesi öngörülüyor. Tamamlama vizesi verilen sektörler arasında tarım enerji madencilik hizmet ve imalat sektörü yer aldı.