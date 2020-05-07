32 ilaç daha geri ödeme listesinde

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19, kanser ve parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını müjdeledi. SGK kapsamında yapılan düzenlemeye ilişkin bilgileri paylaşan Selçuk, "32 ilacın geri ödeme listesine alınmasıyla Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bedeli karşılanan yurtiçi ilaç sayısı 8 bin 594'e ulaştı" dedi.

TEDAVİDE ÖNEMLİ

Vatandaşların ilaçları SGK ile sözleşmeli eczanelerden alabileceklerini vurgulayan Selçuk, "Yapılan düzenlemeyle, geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında 4 kanser, 7 parkinson ilacı ve bir de Kovid-19 hastalığının tedavi protokolünde kullanılan 'oseltamivir' etken maddeli sistemik antiviral ilaç bulunuyor" diye konuştu.