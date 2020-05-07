‘Ekonomimiz pandemi etkilerinden sıyrılıyor'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Birliği Ülkeleri İş Konseyi başkanlarıyla görüştü. Pekcan, "Pandeminin etkilerinden yavaş yavaş, sıyrılıyoruz. Pandemi sonrası da ticaret hacmimizde göstereceğimiz ivmelenme, alacağımız ekonomik tedbirler ve atacağımız adımlarla, sağlık alanında gösterdiğimiz pozitif ayrışmayı ekonomi ve ticaret alanında da gösterebileceğimize inanıyoruz" dedi.

YÜKSELİŞE GEÇECEĞİZ

Bakan Pekcan, pandeminin etkileri ve çözüm önerilerine ilişkin yol haritalarını belirlemek için ihracatçı sektörler ve dünya genelindeki ticaret müşavirleriyle bölgesel görüşmelerin ardından yurtdışındaki iş konseyi başkanlarıyla toplantılara başladı. Küresel anlamda pandeminin ekonomi üzerinde etkilerinin henüz tam olarak görülmediğini belirten Pekcan, salgının ihracata etkisini değerlendirdi. Türkiye'nin 2020 yılına ihracat artışıyla başladığını, ilk iki ayda ihracatın yüzde 4.1 arttığını hatırlatan Pekcan, pandemi nedeniyle başta AB ülkeleri olmak üzere önemli ihraç pazarlarındaki talep daralmaları ve karantina önlemleri nedeniyle ihracatta son 2 aydır düşüş görüldüğünü bildirdi. Bakan Pekcan, Bakanlığın ve devletin destekleri, iş dünyasının ihracatçılarla el birliğiyle güçlü bir ivmelenmeyle toparlanma sürecine girileceğini vurguladı.

BİRLİK GÜNCELLENMELİ

AB ile Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi konusunun çok önemli olduğunu belirten Pekcan, "Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesinin hem Avrupa'nın hem de Türkiye'nin menfaatine olduğunun herkes farkında. Mevcut anlaşmada, tarım, hizmetler, e-ticaret, kamu alımları yok, dolayısıyla bütünsellikten uzak. Burada iş dünyamızın destekleri ve onların kendi muhatapları üzerinden bu sürece yapacakları katkılar önemli" diye konuştu.