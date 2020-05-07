İnternet alışverişlerinde kredi kartı güvenliği nasıl sağlanır?

Koronavirüs salgının e-ticareti olumlu etkilediğini aktaran Güvenlik ve Danışmanlık Partner'ı Ateş Sünbül, internet alışverişlerinde kredi kartı güvenliğini sağlamak için tüyolar verdi. Online alışverişle hiç tanışmamış tüketicilerin bile bu süreçte internetten alışveriş yaptığını hatırlatan Sünbül, "Dışarı çıkarken yanınıza dolabınızdaki tüm kıyafetleri almadığınız gibi tüm kredi kartlarını da almamanız güvenliğiniz açısından dikkat etmeniz gereken bir husustur. Çalınma durumunda tüm bankalara ayrı ayrı kapama talimatlarını vermek eğer yurt dışındaysanız zorlu olacaktır" diye konuştu.

"TEMASSIZ ÖDEME YÖNTEMLERİNİ TERCİH EDİN"

Mümkün oldukça tek kart kullanılmasını öneren Sünbül, "ATM'lerden para çekebileceğiniz debit veya ATM kartınızı yanınızda olursa hızlı nakit ihtiyaçlarınızı gidermeniz mümkün olacaktır. En çok kullandığınız kredi kartınızı almayı unutmayın. Yurtdışına gidiyorsanız kredi kartınızın ilgili ülkede geçerli olduğundan emin olun. Yedek bir kredi kartı, mümkünse farklı bir banka kartı olmasını öneririz. Acil bir durum olmadıkça mümkün olduğunca tek kart kullanmaya dikkat edin. Temassız ödeme yöntemlerini tercih edin" ifadelerini kullandı.

"KART KOPYALAMALARINA KARŞI UYANIK OLUN"

"Kartınızı asla gözünüzün önünden ayırmayın" uyarısında bulunan Sünbül, "Kurye veya kasiyere kartınızı emanet etmeyin. Ödemeyi yaparken kasiyerin kartınızı sadece POS ile kullandığında emin olun ve gözünüzle görün. Güvenmediğiniz dükkânlarda veya ülkelerde kredi kartı yerine nakit ödeme yapmayı tercih edin" dedi.

"MÜKERRER VEYA ÇİFT ÖDEMELERE DİKKAT EDİN"

Sünbül, "Alışveriş esnasında yaşanabilecek mükerrer veya çift ödemelere karşı aldığınız ödeme belgeleri, araç kiralama sözleşmeleri ve otel rezervasyon onay belgelerini her ihtimale karşı iyi saklayın. Ödeme itirazı yaparken onlara ihtiyacınız olacak" diye konuştu.

"ACİL TELEFON NUMARALARINI BİR YERE YAZIN"

Kart veya cüzdanla birlikte telefonların da çalınabileceğini hatırlatan Ateş Sünbül, "Böyle bir durumda telefonunuzda kayıtlı kalan bilgilere ulaşamayacaksınız ve dolaysıyla yapmanız gereken aramaları yapamayacaksınız. Sizin için önemli olan kişi numaralarını ve bankaların telefon numaralarını ayrıca bir yere yazmanız, acil durumlarda hayat kurtarıcı olabilir" ifadelerini kullandı.

DHA