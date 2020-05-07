“Türkiye’nin rezervleri fazlasıyla yeter seviyede”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası yatırımcılara korona virüsü salgınını kontrol altına alan Türkiye'nin yasakları gevşeterek normalleşme sürecine girdiğini söyledi. Türkiye'nin rezervlerinin fazlasıyla yeter düzeyde olduğunu söyleyen Albayrak, Hazine'nin 2020'de çevirmesi gereken borç miktarının sadece 4.7 milyar dolar kaldığını vurguladı. Citigroup ve Societe Generale'in düzenlediği tele konferansta soruları yanıtlayan Albayrak şu mesajları verdi:



IMF İLE SWAP YOK

● İKİNCİ YARIDA TOPARLANMA:

En kötü senaryoda ekonomik aktivite ikinci yarıda normale dönecek. Artık salgın kontrol altına alındı ve normalleşme süreci başladı. Yılın son çeyreğinde toparlanma bekliyorum.

● SWAPTA BİRDEN FAZLA

Anlaşma: G20'de ticaret açığı verdiğimiz ve serbest ticaret anlaşmamız olan ülkelerle birebir swap görüşmeleri yapıyoruz. Swap görüşmeleri devam ediyor. Birden fazla anlaşma olabilir. IMF ile swap masada değil.

EN GÜVENİLİR ORTAĞIZ

● İHRACATA DESTEK VERİYOR:

İhracat ve turizmde düşüş olsa da, emtia fiyatlarındaki düşüş ile cari dengede önemli değişiklik olmayacak. İhracatçılarımızı destekliyoruz.

● REZERVLER FAZLASIYLA

Yeterli: Merkez Bankası'nın brüt ya da net rezerv hedefi yok. Türkiye'nin rezervleri fazlası ile yeter seviyede. Rezervler fazlasıyla yeterli.

● HAZİNEMİZ GÜÇLÜ:

Hazine'nin 2020'de çevirmesi gereken borç sadece 4.7 milyar dolar kaldı.

● BANKALAR BORCUNU RAHAT ÇEVİRİYOR: Bankalar ve özel sektör borçlarının tamamına yakınını rahatlıkla çeviriyorlar.

● TÜRKİYE BATI'NIN GÜVENECEĞİ BİR ORTAK: Türkiye batının güvenebileceği bir ortağıdır

● ENFLASYON BASKISI BEKLEMİYORUM:

Enflasyon konusunda bu yıl baskı beklemiyorum. Yılın son çeyreğinde toparlanma bekliyorum. Ek teşvik paketlerine tabii ki ihtiyaç duyulabilir.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan yatırımcılara net mesaj: Türkiye ilkesinden vazgeçmemiştir