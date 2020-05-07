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Haberler Ekonomi TÜROB eğitimine 600’ü aşkın katılım

TÜROB eğitimine 600’ü aşkın katılım

TÜROB eğitimine 600’ü aşkın katılım
Giriş Tarihi: 7.5.2020

Türkiye Otelciler Birliği'nin başlattığı korona virüsü ve Hijyen Eğitimi konulu online eğitimlere Türkiye'nin dört bir yanından 600'den fazla otel çalışanı katıldı. Birlikten yapılan açıklamaya göre, yoğun ilgi üzerine 11-20 Mayıs 2020 tarihlerinde eğitimin ikinci etabı gerçekleştirilecek. TÜROB, korona virüsü salgınının önlenmesi çalışmaları kapsamında konaklama sektörünün en sağlıklı şekilde sezona hazırlanması için tedbirler ve hijyenin sağlanmasıyla ilgili online eğitimler veriyor.

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