Türkiye Otelciler Birliği'nin başlattığı korona virüsü ve Hijyen Eğitimi konulu online eğitimlere Türkiye'nin dört bir yanından 600'den fazla otel çalışanı katıldı. Birlikten yapılan açıklamaya göre, yoğun ilgi üzerine 11-20 Mayıs 2020 tarihlerinde eğitimin ikinci etabı gerçekleştirilecek. TÜROB, korona virüsü salgınının önlenmesi çalışmaları kapsamında konaklama sektörünün en sağlıklı şekilde sezona hazırlanması için tedbirler ve hijyenin sağlanmasıyla ilgili online eğitimler veriyor.
TÜROB eğitimine 600’ü aşkın katılım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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