  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi ‘Yurtdışından çiftçiye doğrudan ulaşacaklar’

‘Yurtdışından çiftçiye doğrudan ulaşacaklar’

‘Yurtdışından çiftçiye doğrudan ulaşacaklar’
Giriş Tarihi: 7.5.2020

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dijital Tarım Platformu'nun ihracata katkısına işaret ederek, "Sistemin ikinci fazda İngilizce versiyonu olacak. Yani yurtdışından bir büyük alıcı da Kemalpaşa'daki kiraz üreticisine direkt ulaşabilecek" dedi. Çiftçileri tarımsal üretime ilişkin bilgilendirmek amacıyla oluşturulan Uzaktan Eğitim Sistemi kapsamında ilk dersi Pakdemirli verdi. Bakan sözleşmeli üretim modeline ilişkin, "Alıcı ile satıcı arasında girdi finansmanı ile alakalı bir ek sözleşme varsa, girdi finansmanı sağlayacak. Yani sebzesini, meyvesini satmak isteyen üreticimiz eğer bir perakende zincirle, bir marketle anlaştıysa, belki bunun yüzde 20-25'ine varan bir kısmını ayni yardım olarak veya peşin olarak alacak. Bununla gübre, tohum, fide ve ilaç ihtiyacını karşılayacak" dedi.

BANKA İMKANLARI
Pakdemirli, alıcı ve satıcı arasında kontrat imzalanırken, sisteme dahil bankaların kampanyalar sunabileceğini anlatarak, "Finansal risklere karşı garanti sağlayabilirler" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Yurtdışından çiftçiye doğrudan ulaşacaklar’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA