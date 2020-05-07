‘Yurtdışından çiftçiye doğrudan ulaşacaklar’

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dijital Tarım Platformu'nun ihracata katkısına işaret ederek, "Sistemin ikinci fazda İngilizce versiyonu olacak. Yani yurtdışından bir büyük alıcı da Kemalpaşa'daki kiraz üreticisine direkt ulaşabilecek" dedi. Çiftçileri tarımsal üretime ilişkin bilgilendirmek amacıyla oluşturulan Uzaktan Eğitim Sistemi kapsamında ilk dersi Pakdemirli verdi. Bakan sözleşmeli üretim modeline ilişkin, "Alıcı ile satıcı arasında girdi finansmanı ile alakalı bir ek sözleşme varsa, girdi finansmanı sağlayacak. Yani sebzesini, meyvesini satmak isteyen üreticimiz eğer bir perakende zincirle, bir marketle anlaştıysa, belki bunun yüzde 20-25'ine varan bir kısmını ayni yardım olarak veya peşin olarak alacak. Bununla gübre, tohum, fide ve ilaç ihtiyacını karşılayacak" dedi.

BANKA İMKANLARI

Pakdemirli, alıcı ve satıcı arasında kontrat imzalanırken, sisteme dahil bankaların kampanyalar sunabileceğini anlatarak, "Finansal risklere karşı garanti sağlayabilirler" dedi.