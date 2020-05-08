BDDK harekete geçti: Manipülasyona geçit yok

Türk Lirası'na yönelik spekülatif saldırılara karşı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) harekete geçti. Londra merkezli finansal kuruluşların TL'ye değer kaybettirmeye yönelik atakları sürerken dünden itibaren finansal piyasalarda "manipülatif ve yanıltıcı işlem yapan" bankalara yönelik yönetmelik uygulamaya girdi. BDDK, döviz kuru, faiz, swap, forward, opsiyon, türev işlemleri gibi işlemler gibi yatırım araçlarında manipülatif ve yanıltıcı işlem yapan bankalara yönelik yaptırımda bulunacak. Bir finansal aracın arzına, talebine, fiyatına ilişkin yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırabilecek işlemlere dahil olmak, aracılık etmek "manipülasyon ve yanıltıcı" sayılacak. Döviz kuru, faiz dâhil bir finansal aracın fiyatının anormal veya yapay düzeyde tutulmasını sağlayabilecek işlemlere dâhil olmak da bu kapsamda olacak. Yanıltıcı işlem ve açıklamalarda bulunan bankalar hem para cezası hem de işlem yasağı ile karşı karşıya kalacak.