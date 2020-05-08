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Haberler Ekonomi Cerrahi maskeler 1 liradan satılacak

Cerrahi maskeler 1 liradan satılacak

Cerrahi maskeler 1 liradan satılacak
Giriş Tarihi: 8.5.2020

Ticaret Bakanlığı, cerrahi maskelerin, en fazla KDV dâhil 1 liradan satılacağını açıkladı. Bakanlık bu fiyatın üzerindeki satışlar "Fahiş fiyat" olarak değerlendirecek. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan tarafından salgınla mücadelede normalleşme takviminin açıklandığı 4 Mayıs tarihli kabine toplantısı sonrası alınan kararlar çerçevesinde, maske satışının mümkün hale geldiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Hedefimiz en yaygın ağ ile vatandaşlarımızın en hızlı ve kolay bir şekilde cerrahi maskeleri temin etmesini sağlamaktır" denildi.

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