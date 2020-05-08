Etiket fırsatçılarına dev soruşturma

Soruşturma gıda, temizlik ve hijyen ürünlerinde fahiş fiyat artışı kanaatiyle başlatıldı. Soruşturma açılan teşebbüsller arasında kozmetik satışı yapan zincir mağazalar da yer alıyor. Kurulun zincir marketlere ilişkin yürüyen sektör incelemesi ise devam ediyor.

ÖNCEDEN UYARI YAPILMIŞ

Rekabet Kurulu, Kovid-19 salgını başladığında fiyat artışları ve arz zincirindeki bazı piyasa aksaklıklarına yönelik uyarıda bulundu ve inceleme duyuruları yaptı. Kurumdan yapılan açıklamada, "Kararın bir ayı bulan bir süre zarfında yapılan analizlere göre gıda ve temizlik/hijyen ürünlerinin üretim ve ticareti ile iştigal eden teşebbüslerden bazılarının özellikle fahiş fiyat artışı davranışlarının rekabet hukukunu ihlal eder nitelikte olabileceğine dair ciddi ölçüde kanaate varıldığı anlaşılmaktadır" denildi.