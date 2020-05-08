  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Etiket fırsatçılarına dev soruşturma

Etiket fırsatçılarına dev soruşturma

, aralarında 'nin en büyük zincir mağazalarının da bulunduğu perakende sektöründeki 29 teşebbüs hakkında soruşturma açtı.

Etiket fırsatçılarına dev soruşturma
Giriş Tarihi: 8.5.2020

Soruşturma gıda, temizlik ve hijyen ürünlerinde fahiş fiyat artışı kanaatiyle başlatıldı. Soruşturma açılan teşebbüsller arasında kozmetik satışı yapan zincir mağazalar da yer alıyor. Kurulun zincir marketlere ilişkin yürüyen sektör incelemesi ise devam ediyor.

ÖNCEDEN UYARI YAPILMIŞ
Rekabet Kurulu, Kovid-19 salgını başladığında fiyat artışları ve arz zincirindeki bazı piyasa aksaklıklarına yönelik uyarıda bulundu ve inceleme duyuruları yaptı. Kurumdan yapılan açıklamada, "Kararın bir ayı bulan bir süre zarfında yapılan analizlere göre gıda ve temizlik/hijyen ürünlerinin üretim ve ticareti ile iştigal eden teşebbüslerden bazılarının özellikle fahiş fiyat artışı davranışlarının rekabet hukukunu ihlal eder nitelikte olabileceğine dair ciddi ölçüde kanaate varıldığı anlaşılmaktadır" denildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Etiket fırsatçılarına dev soruşturma haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA