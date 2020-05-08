İnternet ortamı da mercek altında

Merkez Bankası ve BDDK, önceki gece geç saatlere kadar adeta teyakkuza geçti. Üç bölüm ve 11 bentten oluşan yönetmelik, Bankalar Yasası'nın manipülatif işlemlere ilişkin yükümlülükleri içeren ilgili maddesine dayanılarak hazırlandı. Bu maddeye göre, finansal piyasalarda yapay arz, talep veya döviz kuru dahil fiyat oluşumunu sağlamak amaçlı işlem ve uygulamaların yapılması, internet ortamı dahil farklı araçlarla gerçeğe aykırı veya yanıltıcı bilgilerin yayılması, tasarruf sahiplerinin gerçeğe aykırı veya yanıltıcı şekilde yönlendirilmesi ya da bu amaçları sağlamaya yönelik benzer işlem ve uygulamaların yapılması, finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlemler olarak kabul ediliyor.