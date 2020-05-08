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Haberler Ekonomi ‘Kurallara uyulursa avantajlı oluruz’

‘Kurallara uyulursa avantajlı oluruz’

‘Kurallara uyulursa avantajlı oluruz’
Giriş Tarihi: 8.5.2020

Albayrak Grubu Turizm Koordinatörü Harun Gençtürk, Teos Village Hotel'in korona virüs nedeniyle restoran kapasitesini büyütme çalışmalarına başladıklarını söyledi. Gençtürk, kurallara riayet edilirse Türkiye'de turizm sezonunun diğer ülkelere göre avantajlı geçirilebileceğini dile getirdi.

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