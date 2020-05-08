Albayrak Grubu Turizm Koordinatörü Harun Gençtürk, Teos Village Hotel'in korona virüs nedeniyle restoran kapasitesini büyütme çalışmalarına başladıklarını söyledi. Gençtürk, kurallara riayet edilirse Türkiye'de turizm sezonunun diğer ülkelere göre avantajlı geçirilebileceğini dile getirdi.
‘Kurallara uyulursa avantajlı oluruz’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.