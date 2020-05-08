Tapu işlemlerinde randevulu sistem

Tapu başvuruları artık online olarak yapılacak. Geçtiğimiz pazartesiden itibaren tapu müdürlüklerinde randevusuz başvurular kabul edilmeyecek. İşlem başvuruları webtapu üzerinden, randevu.tkgm.gov.tr adresinden veya Alo 181 çağrı merkezi üzerinden randevuyla yapılabilecek.



Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı "COVİD-19 salgının ülkemizde yayılımının önlenmesi ve salgının etkilerinin azaltılması amacıyla TKGM tarafından alınan bu kararla vatandaşlar müdürlüklere yalnızca randevu saatinde alınacaklar. Belge inceleme başvurularında da randevu şartı aranacak. Ayrıca bir süredir sadece satış ve ipotek işlemleri yapılabilirken artık tüm işlem başvuruları yapılabilecek" dedi.

Yavuz KARAMAN