Tarım Bakanlığı’na 2 bin 153 sözleşmeli personel alınacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, duyurusunu daha önce yaptıkları 2 bin 153 sözleşmeli personel istihdamına yönelik başvuruları 15-22 Mayıs'ta alacaklarını bildirdi. 81 tarım il, 922 tarım ilçe müdürüyle video konferans yöntemiyle görüşen Bakan Pakdemirli, Kovid-19 salgınıyla mücadelede Türkiye'nin örnek gösterilen bir ülke olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle verilen desteklerle tarımsal üretimdeki artışın büyük ivme kazandığını dile getiren Pakdemirli, "Bütçemizin de yüzde 55'ini çiftçimize yani tarımsal desteklere ayırdık. 2020 tarımsal destekleme bütçemizin yarıdan fazlası olan toplam 22 milyar liranın, 12,4 milyar liralık destekleme ödemesini de bu yılın ilk çeyreğinde çiftçilerimizin hesaplarına yatırdık" dedi.

ATIL ARAZİ TALİMATI

Sözleşmeli personel alımına ilişkin de konuşan Pakdemirli, "Daha önce açıklamış olduğumuz 2 bin 153 sözleşmeli personel alımı için başvuruları 15-22 Mayıs'ta alıyoruz" diye konuştu. 23,2 milyon hektar tarım arazisi olan ülkemizde, yaklaşık 3 milyon hektar atıl tarım arazisi bulunduğunu belirten Pakdemirli bürokratlarına "Bu arazilerin 2 milyon hektar alanı üretime kazandırılabilecek durumda. İlçelerimizdeki atıl tarım arazilerinin belirlenmesi, bu arazilerin üretim yapmak isteyenlere kiralanması için çalışma yapmanızı istiyorum" dedi. Pakdemirli, son zamanlarda tarım arazilerine izinsiz olarak birçok hobi bahçesi yapıldığını ve bu durumun tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini kaydederek, bu tür yapılarla ilgili durum tespiti yapılmasını ve çözüm önerilerinin bakanlığa iletilmesini istedi.