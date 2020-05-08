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Haberler Ekonomi Tarımda ihracat salgına rağmen arttı

Tarımda salgına rağmen arttı

Tarımda ihracat salgına rağmen arttı
Giriş Tarihi: 8.5.2020

Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde geçen ocak-nisan döneminde artarken, sanayi ve madenciliğe bağlı sektörlerin ihracatında ise düşüş kaydedildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, tarıma bağlı sektörlerin ihracatı yüzde 2.9 artarak, 7.8 milyar dolara ulaştı. Ocak-nisan döneminde dış satımını oransal bazda en fazla artıran sektör fındık ve mamulleri oldu. Sektörün ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32.6 artarak 754.3 milyon dolara ulaştı. Fındığı 756,3 milyon dolarla yaş meyve ve sebze, 565,4 milyon dolar ile meyve sebze mamulleri ve 2.4 milyar dolara ulaşan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri takip etti.

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