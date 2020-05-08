Üç bankaya işlem yasağı

Yurtdışında kurulu BNP Paribas, Citibank ve UBS bankalarının TL yükümlülüklerini yerine getirmediğini bildiren BDDK, "Yurtdışında kurulu bu bankalar ile bir bacağı TL olan döviz işlemi yapılmayacak" açıklamasında bulundu. Açıklamada, Kurum'un tasarruf sahiplerinin haklarını ve bankaların düzenli, emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye sokabilecek ve ekonomide önemli zararlar doğurabilecek her türlü işlem ve uygulamaları önlemek, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli karar ve tedbirleri almak ve uygulamakla yükümlü ve yetkili olduğu anımsatıldı. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

GECİKMEYE DÜŞTÜLER

"Bu amaçla, kurumumuz tarafından yapılacak ikinci bir duyuruya kadar, BNP Paribas SA, Citibank NA, UBS AG'nin ülkemiz bankalarına karşı Türk Lirası yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmediği tespit edildiğinden, tasarruf sahiplerinin haklarını ve bankaların düzenli ve emin şekilde çalışmasını tehlikeye sokabilecek işlemlerin önlenmesini ve kredi sisteminin etkin şekilde çalışmasını teminen, söz konusu bankalar dahil TL yükümlülüğünü yerine getirmede gecikmeye düşen yabancı bankalar ve bu bankaların yurt dışında kurulu grup bankaları ile bir bacağı Türk lirası olan yeni bir döviz işleminin yapılmamasına ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenmemesine, söz konusu yurt dışı bankalar ile işlem yapan bankaların konu hakkında bahse konu yurt dışı bankalara bilgi vermesine ve konunun kuruluş birlikleri vasıtasıyla bankalara duyurulmasına karar verilmiştir."