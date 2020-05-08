Ücretsiz izin destek ödemeleri başladı

Aile Çalışma ve Sosyal hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ücretsiz izin nakdi ücret desteği için 700 bini aşkın başvuru olduğunu söyledi.

Bugün başlayan Nisan ayı ödemeleri pazartesi ve salı günü de devam edecek.

Ödemeler IBAN hesabı üzerinden gerçekleştiriliyor.

Nakdi ücret desteğinden 17 nisan 2020 tarihinde işveren tarafından ücretsiz izne çıkarılan ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan kişiler yararlanıyor.

Ayrıca 15 Mart itibariyle işveren tarafından işten çıkarılan ve işsizlik ödeneği alamayan işçiler de bu gelirden faydalanabiliyor.

Başvurular SGK ve İŞKUR üzerinden alınıyor. Her aya ait ödeme, takip eden ayın 8'inden itibaren yapılacak. Uygulama 17 Temmuz'a kadar sürecek. İhtiyaç halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile 3 ay daha uzatılabilecek.