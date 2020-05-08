Ücretsiz izinde nakit desteği bugün başlıyor

Hem çalışanı hem de işletmeleri korumak için korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yaşama geçirilen nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başlıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Başvuru 700 bini aştı. Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başlıyor. Bir miktarı bugün, kalanlar gelecek hafta ödenecek" diye konuştu. Bakan Selçuk, işten çıkarmalara yönelik üç aylık yasağın uzatılması konusunda, "Cumhurbaşkanımızın yetkisi dahilinde. Süreci takip ediyoruz" değerlendirmesini yaptı.