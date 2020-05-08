Yeni döneme hazır proje

Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, dijital ortamda düzenlenen basın sohbet toplantısında, son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında gayrimenkul sektörü ve Büyükyalı İstanbul projesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ahmet Akbalık, salgın süreci ile ilgili son haberlerin umut verici olduğunu, bu doğrultuda önümüzdeki günlerde hayatın normale dönmeye başlayacağını ancak tüm yaşananların toplumsal alışkanlıkları kökten değiştireceğini ifade etti.

ODAĞINA İNSANI KOYDU

Ahmet Akbalık, Kovid-19 sürecinin sonunda, günlük yaşam alışkanlıklarından bireysel ihtiyaç ve beklentilere kadar her şeyin yeniden şekilleneceğini ve tüketici eğilimlerindeki bu dönüşümün, farklı sektörlere yansımaları olacağını belirtti. "Bu zor günlerin ardından 'yeni normal' bizleri bekliyor" diyen Ahmet Akbalık, dönüşüme ayak uydurmanın bazı sektör ve şirketler için çok kolay olamayacağını kaydetti. Önümüzdeki günlerde gayrimenkul sektöründe de tercihlerin değişeceğini belirten Akbalık, bunun yansımalarını şimdiden görmeye başladıklarını söyledi. Bir balkonu dahi olmayan, cam giydirmeyle süslenen ofis gibi evlerin sayısının giderek arttığı bir dönemde yaşananların ardından, nitelikli, müstakil, nefes aldıran yaşam alanları sunan projelerin öneminin daha da artacağını ifade eden Ahmet Akbalık, şunları söyledi: "Sosyal hayata ve temiz havaya erişimin kısıtlı olduğu bu dönemde, evlerde geçirdiğimiz süre zarfında, öncelikle nitelikli yaşam alanlarının, açık havanın, temiz bir nefesin, deniz ve iyot kokusunun ne kadar değerli olduğunu anladık. Bu basit ama çok önemli farkındalığın büyük değişimleri de beraberinde getireceğini öngörüyoruz. Yeni şehircilik anlayışıyla tasarlanan Büyükyalı projemiz ise sahip olduğu niteliklerle, yeni dönemin de yükselen değeri olacak."



'KOVİD-19 İÇİN ÖNLEMLERİ ALDIK'



Büyükyalı olarak, bugüne kadar hem çalışanların hem de ev sahipleri ve müşterilerin sağlığını korumak amacıyla tüm önlemleri aldıklarını belirten Ahmet Akbalık, "Ortak sosyal yaşam alanlarında düzenli dezenfeksiyon, maske kullanımı, ateş ölçümü, sosyal mesafenin korunması, aralıklı masa ve oturma düzeni gibi kuralları da hassasiyetle uyguluyoruz, uygulamaya devam edeceğiz. Aynı zamanda Büyükyalı Online Satış Ofisi üzerinden de satışlarımıza devam ediyoruz. Canlı yayınla, misafirlerimize bulundukları ortamda, Büyükyalı'yı gezdiriyoruz" dedi.

Yavuz KARAMAN