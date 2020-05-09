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Haberler Ekonomi Altın fiyatları ne kadar? 9 Mayıs gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları....

Altın fiyatları ne kadar? 9 Mayıs , , , tam altın fiyatları....

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar güvenli liman olarak gördükleri altını tercih etmeye devam ediyorlar. ne kadar? yükseldi mi? bugün ne kadar? gibi sorular vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Dün, altın piyasasında, en düşük 391 bin 900 lira, en yüksek 395 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 artışla 392 bin 300 liradan tamamladı. Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri de araştırılıyor. Peki altın bugün ne kadar? İşte 9 Mayıs Cumartesi altın fiyatları....

Altın fiyatları ne kadar? 9 Mayıs gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları....

09.05.2020, 10:05

Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın yükseldi mi? soruları yatırımcısı tarafından merakla araştırılıyor. İstanbul'da, dün kapanışta çeyrek altın 639,00 lira, Cumhuriyet altını 2.615,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,59 yükselişle 393,90 liradan işlem gördü. Koronavirüs salgını sonrası altın piyasası nasıl etkilendi? Altın yatırımcısını sevindirmeye devam edecek mi? İşte 9 Mayıs Cumartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN
Alış: 387,50
Satış: 388,02

ÇEYREK ALTIN
Alış: 621,20
Satış: 636,70

YARIM ALTIN
Alış: 1.256,60
Satış: 1.280,90

TAM ALTIN
Alış: 2.038,28
Satış: 2.079,29

CUMHURİYET ALTIN
Alış: 2.110,00
Satış: 2.142,00

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