Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın yükseldi mi? soruları yatırımcısı tarafından merakla araştırılıyor. İstanbul'da, dün kapanışta çeyrek altın 639,00 lira, Cumhuriyet altını 2.615,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,59 yükselişle 393,90 liradan işlem gördü. Koronavirüs salgını sonrası altın piyasası nasıl etkilendi? Altın yatırımcısını sevindirmeye devam edecek mi? İşte 9 Mayıs Cumartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
GRAM ALTIN
Alış: 387,50
Satış: 388,02
ÇEYREK ALTIN
Alış: 621,20
Satış: 636,70
YARIM ALTIN
Alış: 1.256,60
Satış: 1.280,90
TAM ALTIN
Alış: 2.038,28
Satış: 2.079,29
CUMHURİYET ALTIN
Alış: 2.110,00
Satış: 2.142,00
Altın fiyatları ne kadar? 9 Mayıs gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları.... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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