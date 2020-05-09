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Altın fiyatları ne kadar? 9 Mayıs gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları....

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar güvenli liman olarak gördükleri altını tercih etmeye devam ediyorlar. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın yükseldi mi? Yarım altın bugün ne kadar? gibi sorular vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Dün, altın piyasasında, en düşük 391 bin 900 lira, en yüksek 395 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 artışla 392 bin 300 liradan tamamladı. Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri de araştırılıyor. Peki altın bugün ne kadar? İşte 9 Mayıs Cumartesi altın fiyatları....