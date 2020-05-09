‘Aynı senaryo yine sahnede'

Türkiye'nin artık bu ayak oyunlarına alıştığını belirten Çalışkan, CHP'nin de bu senaryoların sahnelenmesine her seferinde yardımcı olduğunu belirterek, "CHP'nin iktidar gibi derdi yok. Sadece uluslararası oyunculara figüranlık yapıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

AMAÇ BAŞARIYI GÖLGELEMEK

Türk lirasına değer kaybettirmeye yönelik manipülatif ataklarına devam edenlerle, darbe imasında bulunan kişilerin amaçlarının, korona virüs ile mücadelede dünyaya örnek olan Türkiye'nin başarısına gölge düşürmek olduğunu belirten Çalışkan, "Türkiye hızlı bir tren gibi. Ne zaman hız alsa, aynı senaryonun aynı oyuncuları ortaya çıkıyor. CHP de bu filmde hep figüran oyuncu" dedi.



"ARTIK UYANIK BİR TÜRKİYE VAR"

Hükümetin şuurlu duruşu ve sağlam politikası ile dimdik ayakta durduğunu ve tüm saldırıları püskürtmek için çalıştığını belirten Güvenlik ve Terör Uzmanı Erhan Çalışkan, "Londra merkezli ekonomik saldırı, Londra'da IMF'ye çanak tutan çetelerin ve baronlarının Türkiye'yi hedef aldığı bir operasyon. Ama artık o eski Türkiye yok, hedef yanlış. Artık uyanık bir Türkiye var. Diş geçiremeyecekler" dedi.



"SAĞLAM DURUŞUMUZ BAŞLARINI DÖNDÜRDÜ"

"Türk ekonomisi muazzam bir şekilde operasyonlara sete set karşılık veriyor" diyen Çalışkan, sözlerini şöyle tamamladı: "Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ve ekibi bu saldırıları tek tek püskürtüyor. Hükümet bu konuda uyanık. Sağlam duruşumuz Londra'daki çetelerin, finans baronlarının başını döndürdü. Saldırılara anında cevap veriyoruz."

Fatih ŞENDİL