EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: Vatandaş yanlış faturayı ödemek zorunda değil

Enerji Piyasası Denetleme Kurulu EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İGDAŞ'ın vatandaşları mağdur eden fatura oyununa ilişkin çok fazla şikayet olduğunu söyledi. Faturaların mevzuata aykırı düzenlendiğini ifade eden Yılmaz, "İGDAŞ gereğini yapmalıdır. Sayaç, faturanın terazisidir. Terazi bozulursa güven kalmaz. Gereğini yapmazsa çok ağır cezaları var" dedi. "Bizim harekete geçmemizin nedeni, faturaların iptal edilmesi için" diyen Yılmaz, şöyle konuştu: "Faturalar ödendikten sonra biz bu hakkaniyetsiz durumu giderememiş oluruz. Bu yanlış faturaları ödemek zorunda değiller. Doğru faturayı ödemek zorundalar mevzuata göre. Her bir faturayı ayrı ayrı inceleriz. Akıllarında soru olanlar fotoğraflarını çekip faturaları bize göndersinler. 6.5 milyon abone var. Türkiye'nin 3'te 1'i kadar. Hiçbir firmanın bunu yapmaya hakkı yok."

SİYASETE ÇEKMEK YANLIŞ

"İGDAŞ itibarsızlaştırılıyor" iddialarına da yanıt veren Yılmaz, "Bunu siyasete çekmek çok yanlış. Yanlışı EPDK mı yaptı? Açık, net, faturalar ortada. Süreci yakından takip ediyoruz. İGDAŞ'a talimatı verdik, buna uymak zorundalar. Uygun faturayı üretmek zorundalar. Faturasını ödeyenlerin mağduriyetini de gidereceğiz. Yasal faizi ile mahsup ettireceğiz" diye konuştu.