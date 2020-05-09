Finans çetesi 10 milyar dolar cezaya rağmen uslanmadı

Türkiye'ye yapılan kur manipülasyonun arkasındaki bankaların sicilleri bu konuda oldukça kabarık. UBS, Citibank ve BNP Paribas gibi bankalar daha önce kurda manipülasyon yaptıkları gerekçesiyle ABD, İngiltere ve İsviçre'de toplam 10 milyar dolarlık ceza aldılar. 2014'de patlak veren krizde UBS, 1.2 milyar dolar, Citibank ise 2.3 milyar dolar ceza aldı. BNP Paribas ise o dönem 246 milyon dolarlık ceza almıştı. Bankaların bu skandalı sadece iki üç yıllık bir soruşturmada kalmadı. Cezalara rağmen manipülasyon hala devam ediyor. İngiltere'deki düzenleyici kurum FCA'in 2019 boyunca döviz piyasası manipülasyonu hakkında 69 vakası bulunuyor. FCA'in 822 toplam soruşturma sayısı içinde döviz piyasası manipülasyonunun oranı yüzde 8.4 oldu. Yani her 10 araştırmadan neredeyse biri döviz manipülasyonu ile alakalı.

BARIŞ ERGİN