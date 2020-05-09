Kapalıçarşı’da yeni dönem

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Kovid-19 nedeniyle ziyaretçi girişine kapatılan çarşının1 Haziran'da açılacağını söyledi. Kurtulmuş, "Bugüne kadar iki kapımız açıktı. Buradan iş yapmak isteyen esnafımız girdi. Günde 150 bin kişinin girdiği bir alan. 'İçinden dünya geçiyor' diye logomuz var. Burada 72 millet her gün bir kapıdan giriyor, bir kapıdan çıkıyor" diye konuştu. Kurtulmuş, "1 Haziran'da kapıların 21'ini birden açmayacağız. 10'nu açacağız. Kontrollü şekilde ziyaretçilerimizi alacağız. Ziyaretçiler içeriye maskesiz, ateş ölçülmeden alınmayacak ve sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek" dedi.