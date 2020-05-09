  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Menderesli üreticinin yüzü güldü

Menderesli üreticinin yüzü güldü

Menderesli üreticinin yüzü güldü
Giriş Tarihi: 9.5.2020

Türkiye'nin önemli kesme çiçek üretim merkezlerinden İzmir'in Menderes ilçesinde bu yıl dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını nedeniyle sıkıntılar yaşayan üreticiler, Anneler Günü öncesi artan talebi yetiştirmek için tatlı bir telaş içine girdi. Menderes Ziraat Odası Başkanı Kadir Telli, "Anneler Günü dolayısıyla birkaç gündür hareketlilik var, fiyatlarda da yükselme var" dedi. Karanfil üreticisi Onur İmza da "Şu anda da aşırı talep var. Biz de bu talebi karşılamaya çalışıyoruz. Anneler için karanfil kesiyoruz. Ramazan ayı olmasına rağmen yoğun bir şekilde çalışıyoruz" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Menderesli üreticinin yüzü güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA