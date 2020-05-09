Menderesli üreticinin yüzü güldü

Türkiye'nin önemli kesme çiçek üretim merkezlerinden İzmir'in Menderes ilçesinde bu yıl dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını nedeniyle sıkıntılar yaşayan üreticiler, Anneler Günü öncesi artan talebi yetiştirmek için tatlı bir telaş içine girdi. Menderes Ziraat Odası Başkanı Kadir Telli, "Anneler Günü dolayısıyla birkaç gündür hareketlilik var, fiyatlarda da yükselme var" dedi. Karanfil üreticisi Onur İmza da "Şu anda da aşırı talep var. Biz de bu talebi karşılamaya çalışıyoruz. Anneler için karanfil kesiyoruz. Ramazan ayı olmasına rağmen yoğun bir şekilde çalışıyoruz" diye konuştu.