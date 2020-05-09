Ücretsiz izindeki 700 bin kişiye destek ödemesi başladı

Korona virüs ile mücadelede istihdamı korumak için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı, 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği alamayanlar için ücretsiz izinde destek ödemeleri dün başladı. SOSYAL Güvenlik Kurumu bildirim sistemi üzerinden başvuruda bulunulan 700 binin üzerindeki kişiye yaklaşık 1 milyarlık destek ödemesi yapılacak. Hükümet, istihdamı korumak için yaşama geçirdiği kısa çalışma ödeneği kapsamında bugüne kadar 2.5 milyon çalışana ödeme yaparken, 11 Mayıs'ta kapılarını açacak AVM'ler, güzellik salonları, kuaförlere ödemeler devam edecek.

BAŞVURULAR SÜRÜYOR

Kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar yapılan başvuru sayısı 3.5 milyonu geçerken, ödemelerin tamamı yapıldı. Hükümetin, salgınla mücadele sürecinde vatandaşın gelirini korumak için hızlı bir şekilde yaşama geçirdiği üçayaklı sosyal destek programı kapsamında bugüne kadar 5 milyon haneye 5 milyarlık nakdi ödeme yapıldı. Sosyal yardımların üçüncü fazında 6 milyona yakın başvuru geldi. Bu listede kamu işçisi, işsizlik veya kısa çalışma ödeneği alan, emekliler çıkarılarak 3 milyonu değerlendirmeye alındı. Üçüncü faz kapsamında da 600 bine yakın haneye ödeme yapıldı. Diğerlerinin başvuruları sonuçlandırıldıkça ödeme yapılacak. Ücretsiz izne nakit desteğine ilişkin başvurular sürüyor. Başvurular konusunda süre sınırlaması bulunmuyor. Bakanlık aylık bin 170 lira olan ücretsiz izin desteği ödemelerine dün itibariyle başladı. Pazartesi gününden itibaren de ödemeye devam edecek.

HAZAL ATEŞ